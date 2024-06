Mbappé : Cette punchline sur son masque !

Jean de Teyssière

Lors du premier match de l'équipe de France à l'Euro 2024, Kylian Mbappé est sorti à la fin du match, le nez cassé et en sang. Sa participation face aux Pays-Bas était logiquement remise en question, mais il semble récupérer plus vite que prévu. Jeudi, il a reçu son masque de protection aux couleurs françaises et pour Bixente Lizarazu, champion du monde en 1998, jouer avec cet équipement ne devrait pas influer sur la suite de la carrière de Mbappé, hormis d'être un peu défiguré.

Le choc avec Kevin Danso ne laissait que peu de place au doute. Sur les ralentis, le nez de Kylian Mbappé penchait à droite puis le verdict est tombé un peu plus tard dans la soirée : le capitaine de l'équipe de France s'est fracturé le nez. Il a depuis reçu un masque de protection et pourrait jouer ce vendredi face aux Pays-Bas, même s'il pourrait commencer sur le banc des remplaçants.

«La douleur, pour un footballeur et un sportif, ce n’est pas grave»

Dans les colonnes de L'Equipe , le champion du monde 1998, Bixente Lizarazu, évoque la gestion de la blessure lorsqu'on est footballeur professionnel : « La douleur, pour un footballeur et un sportif, ce n’est pas grave. On peut vivre avec s’il n’y a pas d’impact fonctionnel et l’adrénaline du match te la fait oublier. Cela peut devenir pénible dans le cas d’une pubalgie, lorsqu’elle est présente sur chaque course, chaque frappe. Elle peut être gérable dans le cas de Willy Sagnol, qui avait de son côté pu disputer un huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, une semaine après une opération sur une fracture du cubitus, grâce à une protection. En jouant avec une blessure comme celle de Mbappé, la peur d’y aller trop fort ou l’appréhension sur certains contacts avec un adversaire peut survenir. Mais c’est un joueur d’évitement qui fait la différence par son dribble et sa vitesse. Il s’expose moins qu’Olivier Giroud, ou Marcus Thuram, qui vont au contact en permanence avec l’adversaire. »

«Là, Mbappé risque juste une rhinoplastie ou d’être moins mignon qu’avant»