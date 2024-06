PSG - Real Madrid : France 98 se lâche sur le transfert de Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 ans passés sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière. Comme il l’a toujours rêvé depuis son plus jeune âge, le joueur de 25 ans s’est engagé avec le Real Madrid, signant jusqu’en 2029. Un transfert libre qui a fait forcément beaucoup réagir et c’est toujours le cas. Champion du monde 1998 avec la France, Robert Pirès a livré son regard sur le départ de Mbappé chez les Merengue.

N’ayant pas voulu prolonger son contrat au PSG, Kylian Mbappé a donc fait ses valises et quitter le club de la capitale librement. Sans grande surprise, c’est avec le Real Madrid que le capitaine de l’équipe de France s’est engagé. A 25 ans, Mbappé va découvrir un nouveau club et un nouveau championnat. De quoi lui nécessiter une période d’adaptation ?



Dans un entretien accordé à Relevo , Robert Pirès s’est confié sur le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Celui qui a joué en Espagne à Villarreal a expliqué : « Comment je le vois au Real Madrid ? Il va profiter et gagner des titres. Le football espagnol est fait pour lui car il y a beaucoup d’espaces. Il a beaucoup de technique et est habile avec le ballon. Il va faire du mal à beaucoup de défenses avec autant de vitesse. Quand nous parlons de n’importe quel joueur, il faut prendre en compte le temps d’adaptation, même si on sait qu’à Madrid, on n’attend pas. Mais les gens doivent savoir, quand tu changes de pays et de championnat, parfois, c’est compliqué. Il y en a peu comme Bellingham, il est incroyable avec peu de temps d’adaptation. Quand je suis parti en Angleterre, les 5-6 premiers mois ont été un enfer ».

