Signature surprise à l’OM, il annonce du lourd

En plus de Roberto De Zerbi, l’OM devrai accueillir Giovanni Rossi qui vient renforcer la direction du club phocéen aux côtés de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Une signature surprise mais Rossi et De Zerbi se connaissent très bien, ce qui devrait être bénéfique pour l’OM comme l’assure Cyril Astier.

C'est une petite surprise. Alors que Roberto De Zerbi va devenir l'entraîneur de l'OM, le technicien italien devrait débarquer en même temps que Giovanni Rossi, un dirigeant qu'il connaît bien puisque les deux hommes se sont côtoyé à Sassuolo. Et pour Cyril Astier, la venue de celui qui pourrait devenir directeur technique de l'OM est une excellente nouvelle.

Rossi, un vrai renfort pour l’OM ?

« Ouais moi je vois ça plutôt d’un très bon œil. C’est à dire qu’on inclut aussi une personne avec de la compétence donc ça monte en compétence aussi encore une fois donc ça c’est plutôt une bonne chose. Et ça permettra au coach de se focaliser uniquement sur l’aspect sportif et il aura déjà beaucoup de travail. Cette personne là de confiance (Giovanni Rossi) sera a priori, le relais entre lui et la direction. La direction Longoria mais aussi la direction sportive quelque part parce que d’après ce que j’ai compris. Il ne devrait pas toucher le recrutement. Si ce n’est celui de donner et ça sur le coup c’est cette relation dans un club elle est super importante entre le staff sportif le coach et la direction sportive. C’est deux choses différentes. Et lui va pouvoir jouer cette courroie de transmission qui est cruciale c’est à dire de bien comprendre, c’est vraiment très important de bien comprendre les besoins du coach. Mais que lui soit aussi capable de faire comprendre au coach quelle est la situation du club, ce qui est possible ce qui n’est pas possible etc… », explique-t-il au micro de Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«C’est plutôt une bonne chose»