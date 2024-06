Mercato : Le PSG fait une promesse, le successeur de Mbappé arrive ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à dénicher un nouvel élément offensif d'envergure pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG étudie plusieurs options, y compris celle d'un retour de Xavi Simons, prêté au RB Leipzig. L'international néerlandais n'a toujours pas tranché, mais les promesses faites aux jeunes joueurs ces derniers mois pourraient bien le convaincre de revenir.

La succession de Kylian Mbappé continue d'occuper l'esprit des décideurs parisiens qui cherchent à recruter un élément offensif d'envergure pour remplacer le futur attaquant du Real Madrid. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées, mais le PSG pourrait également décidé de s'appuyer sur Xavi Simons, prêté actuellement au RB Leipzig, mais qui n'a toujours pas tranché pour son avenir. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, aucune décision n'a été prise pour le moment et tous les scénarii sont encore envisageables. D'ailleurs selon Jonathan Johnson, le départ de Kylian Mbappé offre des perspectives à Xavi Simons.

Xavi Simons va profiter du départ de Mbappé ?

« Du point de vue de Simons, il y a des arguments pour et contre son maintien au PSG. En effet, je pense qu'après Kylian Mbappé, Simons a le potentiel pour devenir un profil intéressant autour duquel le PSG pourrait construire son image, aux côtés de Warren Zaïre-Emery », explique le journaliste anglais pour Caught Offside , avant d'ajouter que la nouvelle politique du PSG qui a décidé de miser sur les jeunes joueurs, peut influencer Xavi Simons.

«Le PSG tient ses promesses»