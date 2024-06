Euro 2024 - Équipe de France : Deschamps doit-il prendre un risque avec Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une fracture du nez lors de l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro, Kylian Mbappé reste incertain pour le choc contre les Pays-Bas vendredi soir. Didier Deschamps n'a pas fermé la porte à une titularisation de l'attaquant du Real Madrid qui pourrait porter un masque pour l'occasion. Cela représenterait forcément un risque pour Mbappé. Que va faire le sélectionneur des Bleus ?

Vainqueurs de l'Autriche pour leur entrée en lice à l'Euro (1-0), les Bleus ont toutefois perdu Kylian Mbappé en fin de match. Victime d'une fracture du nez à la suite d'un contact avec Kevin Danso, le capitaine de l'équipe de France est très incertain pour le choc contre les Pays-Bas vendredi soir. L'ancien attaquant du PSG a testé le port d'un masque à l'entraînement. Mais Didier Deschamps doit-il prendre le risque d'aligner son capitaine alors qu'il ne s'agit pas d'un match décisif ?

Euro 2024 : Un problème pour Kylian Mbappé ? https://t.co/tu0WwTmgSj pic.twitter.com/k3j90mH7bU — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Deschamps optimiste pour Mbappé...

Et si la réponse n'est pas encore connue, Didier Deschamps a livré un premier indice en conférence de presse jeudi : « Tout va dans le bon sens après ce choc important qu'il a eu. Hier il a pu sortir et faire des activités comme ce soir, donc ça évolue dans le bon sens pour qu'il puisse être disponible demain. On va faire en sorte qu'il puisse être disponible ». De son côté, Antoine Griezmann, également présent devant les médias en l'absence de Kylian Mbappé, a donné des nouvelles du Bondynois : « Kylian va très bien, le nez a un peu dégonflé. On verra jusqu’au dernier moment, suivant ses sensations. »

... pour il brouille les pistes