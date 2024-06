Un joueur de l’ASSE fait une annonce inquiétante à Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d’une fracture du nez, Kylian Mbappé devrait être absent pour le choc contre les Pays-Bas. Cependant, il sera de retour pour la suite de l’Euro, probablement avec un masque sur le visage. Une situation que Mathieu Cafaro connaît bien. Et le joueur de l’ASSE reconnaît que c’est très difficile de jouer dans ces conditions.

Contre l'Autriche, les Bleus ont arraché une précieuse victoire (1-0) pour leur entrée en lice à l'Euro. Mais ce ne fut pas sans conséquence. Et pour cause, Kylian Mbappé a été victime d'une fracture du nez et sera donc absent contre les Pays-Bas vendredi soir. Il reviendra pour la suite de la compétition, mais portera probablement un masque. Une situation également connue par Mathieu Cafaro. Touché au nez lors de la victoire de Saint-Étienne face à Caen le 27 avril, il a préféré porter un masque plutôt que de se faire opérer. Mais il ne l'a pas conservé longtemps.

Mbappé vend la mèche pour son retour de blessure ? https://t.co/Fpd8GSXGGo pic.twitter.com/QHJBFnM5B1 — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

«On m'a fait un masque en prenant les mesures via la 3D»

« Après les examens, le lundi, on m'a fait un masque en prenant les mesures via la 3D. C'était en carbone si mes souvenirs sont bons. Très rigide et qui résiste aux coups et aux ballons dans la figure. J'ai dû attendre trois ou quatre jours pour avoir le masque, mais c'était une période avec des jours fériés, ce qui peut expliquer que ce soit plus long », raconte le joueur de l’ASSE dans les colonnes de L’EQUIPE , avant de poursuivre.

«J'ai enlevé le masque au bout de vingt minutes parce que ça gênait trop»