Euro 2024 - Mbappé : L'énorme annonce de Deschamps

Présent en conférence de presse à la veille du choc contre les Pays-Bas, Didier Deschamps n'a évidemment pas échappé aux questions concernant l'état physique de Kylian Mbappé. Victime d'une fracture au nez, l'attaquant du Real Madrid est très incertain pour ce deuxième rendez-vous de l'Euro des Bleus. Mais le sélectionneur de l'équipe de France, se montre optimiste.

Vainqueur de l'Autriche pour son entrée en lice à l'Euro (1-0), l'équipe de France n'est toutefois pas sortie indemne de ce match qui a vu Kylian Mbappé se fracturer le nez. Au point d'être très incertain pour vendredi soir, et le deuxième rendez-vous des Bleus contre les Pays-Bas. Présent en conférence de presse, Didier Deschamps a ainsi été interrogé sur l'évolution de la blessure de son capitaine et sur son éventuelle présence au coup d'envoi vendredi soir.

Mbappé : Une décision sur le point de tomber ? https://t.co/vavXUfsh6U pic.twitter.com/gqyIMG5KEn — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

«On va faire en sorte qu'il puisse être disponible sur Mbappé»

« Tout va dans le bon sens après ce choc important qu'il a eu. Hier il a pu sortir et faire des activités comme ce soir, donc ça évolue dans le bon sens pour qu'il puisse être disponible demain. On va faire en sorte qu'il puisse être disponible », lâche Didier Deschamps devant les médias, avant d'être relancé sur ce qu'il attend de la rencontre face aux Pays-Bas.

Deschamps se méfie des Pays-Bas