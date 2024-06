Euro 2024 : Enfin une bonne nouvelle annoncée pour Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis lundi soir, l’inquiétude plane autour de Kylian Mbappé. Victime d’un choc avec le défenseur de l’Autriche Kevin Danso ce lundi soir, le capitaine de l’équipe de France s’est cassé le nez. Forfait pour la prochaine rencontre de l’Euro 2024, Mbappé devrait pouvoir poursuivre la compétition sans trop de soucis s’il venait à porter un masque adapté a affirmé un spécialiste.

Un gros choc. L’Euro 2024 de Kylian Mbappé n’aura pas débuté de la meilleure des manières. Face à l’Autriche ce lundi soir, l’ex-star du PSG a connu une rencontre compliquée, et s’est même fait une grande frayeur en toute fin de rencontre. Sur un corner, la tête du capitaine de l’équipe de France est venue heurter l’épaule de Kevin Danso. Resté au sol pendant de longues minutes, Kylian Mbappé réapparaissait finalement le visage en sang, avec un nez transfiguré.

Euro 2024 : Il casse le nez de Mbappé et reçoit un énorme soutien https://t.co/Gwpsio3KDb pic.twitter.com/HLiiXExrSr — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Mbappé va devoir porter un masque après sa blessure ?

Rapidement, le verdict tombe : Kylian Mbappé s’est cassé le nez, et a rapidement été conduit à l’hôpital de Düsseldorf. Finalement, plus de peur que de mal pour l’attaquant français, qui n’a pas été opéré. Ce dernier devrait en revanche manquer la rencontre face aux Pays-Bas ce vendredi, mais pourrait être réintégré plus tard dans la compétition, à condition de porter un masque adapté, comme l’a confirmé auprès de RMC Sport Manuel Gavelle, kinésithérapeute maxillo-faciale.

« Normalement il ne sera pas gêné »