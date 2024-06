Euro 2024 : Croatie, Allemagne… Tout savoir sur cette journée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’Euro 2024 se poursuit ce mercredi avec un beau programme. A 15h, la Croatie va affronter l’Albanie pour cette première rencontre de la deuxième journée du Groupe B. A 18h, l’Allemagne va tenter de confirmer sa belle dynamique face à la Hongrie, puis le Groupe A se conclura avec un duel entre l’Écosse et la Suisse. Présentation.

Après cinq jours de compétition, l’Euro 2024 aura tenu toutes ses promesses. L’intégralité des nations engagées a pu disputer leur premier match, et donc ont pu se jauger. Désormais, place à la confirmation pour certaines équipes, ou bien à la revanche pour d’autres. Contrairement à ce mardi, cette journée marque le retour des programmes à trois matchs par jour, avec un premier affrontement entre la Croatie et l’Albanie au sein du Groupe B.

La Croatie n’a pas le droit à l’erreur face à l’Albanie

« Je m'excuse pour ce mauvais spectacle aujourd'hui… C'était incroyable de voir combien d'entre eux ont fait le déplacement et mon message est que je m'excuse auprès d'eux. Nous allons analyser ce qui n’a pas fonctionné. Nous avons concédé beaucoup de temps et d’espace à l’adversaire et nous avons été punis. Il nous reste deux matches dans la phase de groupe. Nous devons nous concentrer sur ceux-ci et essayer de remporter deux victoires » . Après la défaite des siens face à l’Espagne (3-0) samedi, le sélectionneur de la Croatie Zlatko Dalic se montrait très déçu vis-à-vis des supporters croates présents en Allemagne.



Forcément, la bande à Luka Modric se veut revancharde, et n’a surtout plus le droit à l’erreur. Face à l’Albanie à Hambourg (15h), les « Vatreni » ont la nécessité de s’imposer afin de continuer à croire en une qualification pour les 8èmes de finale. Mais gare à l’Albanie, qui certes, fait office de petit poucet dans ce Groupe B dit « de la mort », mais qui a réussi à poser de sérieux problèmes à l’Italie samedi soir. Malgré la défaite (2-1), les Rouges et Noirs ont fait douter les Champions d’Europe en titre, et ne seront pas simples à battre pour les Croates.

L’Allemagne doit confirmer face à la Hongrie

Pour son entrée en lice à domicile, l’Allemagne ne s’est clairement pas manquée. Avec une grande victoire face à l’Écosse lors du match d’ouverture (5-1) vendredi dernier, la Mannschaft a envoyé un fort message à tous ses concurrents. Et forcément, ce duel face à la Hongrie pourrait permettre aux hommes de Julian Nagelsmann de prendre une sérieuse option pour la qualification.



Après le succès allemand, le sélectionneur annonçait la couleur avant d’affronter la Hongrie : « L'équipe a confiance mais ce sera autre chose contre la Hongrie. Elle jouera probablement comme l'Écosse avec quelques différences, quand même. C'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps, l'entraîneur est expérimenté. Ils sont très compacts, ils ont des joueurs qui évoluent en Bundesliga et qui jouent dans de bonnes équipes. On est préparés pour cela. Demain (samedi), on laissera tout le monde tranquille, dimanche on commencera la préparation de ce nouveau rendez-vous » .



Les Magyars eux, ont complètement manqué leur entrée en lice, avec une lourde défaite face à la Suisse (1-3). Pas le meilleur moyen d’entamer ce tournoi pour la Hongrie, qui reste dans l’optique d’aller chercher une qualification en 8èmes de finale. Les partenaires de Dominik Szoboszlai devront néanmoins afficher un visage bien plus conquérant, et ce même face à l’un des grands favoris du tournoi...

La Suisse déjà à l’abri ? L’Écosse doit faire mieux