Euro 2024 : Deschamps a appelé le joueur ultime !

Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a fait un choix fort en rappelant N’Golo Kanté après s’en être passé pendant deux années. Pari gagnant pour le moment puisque le milieu de terrain a été élu homme du match de la victoire des Bleus face à l’Autriche lundi soir pour l’entrée en lice des hommes de Deschamps à l’Euro (1-0). Pas de quoi surprendre Wayne Rooney qui avait fait ses éloges par le passé.

Didier Deschamps a fait un énorme pari. Le 16 mai dernier, et ce bien qu’il ne l’avait plus fait depuis le rassemblement de l’équipe de France en juin 2022, le sélectionneur des Bleus a rappelé N’Golo Kanté pour l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). Ce choix a suscité quelques froncements de sourcils chez les observateurs en raison de l’exil de N’Golo Kanté en Arabie saoudite à Al-Ittihad l’été dernier.

«C'est incroyable d’avoir ces deux joueurs que sont Touré et Makélélé en N’Golo Kanté»

Sa forme physique était la grande interrogation au moment de sa sélection au vu du rythme moins important en Saudi Pro League que dans le gratin du football européen. Néanmoins, sa performance face à l’Autriche lundi soir (victoire 1-0 de l’équipe de France) a mis tout le monde d’accord. Si bien que Kanté a été élu homme du match. Pas de quoi surprendre Wayne Rooney qui a d’ailleurs tenu ce discours sur N’Golo Kanté par le passé à la presse anglaise.



« La France possède le meilleur joueur d’équipe avec N’Golo Kanté. Il sait tout faire : presser, se placer et jouer dans les intervalles, casser les actions adverses et se projeter en attaque. On avait l'habitude de voir ça aussi avec Yaya Touré, qui récupérait le ballon et se projetait offensivement, et c’était très difficile de défendre contre lui. Kanté fait ça, mais il protège aussi sa défense comme le faisait Claude Makélélé. C'est incroyable d’avoir ces deux joueurs que sont Touré et Makélélé en N’Golo Kanté » .

«Il est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde»