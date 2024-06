Euro 2024 : Portugal - République Tchèque : La bande à Cristiano Ronaldo veut frapper fort

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Champion d’Europe en 2016, le Portugal fait son entrée en lice ce mardi soir. Les partenaires de Cristiano Ronaldo affrontent la République Tchèque à Leipzig (21h). Engagée dans un groupe intéressant, la « Seleção das Quinas » se doit de réussir des débuts sur cet Euro 2024.

Huit ans après son sacre en France, le Portugal veut de nouveau écrire l’histoire. Menés par un Cristiano Ronaldo qui va disputer son sixième Euro, les Portugais abordent cette édition 2024 dans la peau d’un véritable prétendant à la victoire finale. Depuis peu, Roberto Martinez officie en tant que sélectionneur de la sélection portugaise, et a réalisé un sans-faute en qualifications.



Favori de ce Groupe F, le Portugal devra toutefois se méfier de la République Tchèque. Quarts de finaliste surprise en 2021, les hommes d’Ivan Hasek pourraient de nouveau réaliser un beau parcours en Allemagne. Néanmoins, la tâche s’annonce ardue face aux Portugais, qui, comme l’Allemagne, ou encore l’Espagne, pourraient frapper très fort d’entrée de jeu.

Les compositions probables

Seul absent à signaler du côté de la République Tchèque : Michal Sadilek, qui a déclaré forfait. Pour le Portugal, Roberto Martinez peut compter sur l’intégralité de ses hommes.



Composition probable du Portugal : Costa - Dalot, Dias, Antonio Silva, Cancelo - Fernandes, Palhinha, Vitinha - Bernardo Silva, Ronaldo (c), Félix



Composition probable de la République Tchèque : Stanek - Holes, Hranac, Krejci - Coufal, Hlozek, Soucek (c), Provod, Doudera - Kuchta, Schick

Le joueur à suivre : Cristiano Ronaldo

A 39 ans, le quintuple Ballon d’Or continue d’impressionner. Une nouvelle fois auteur d’un doublé en sélection lors de la victoire en amical face à l’Irlande (3-0) mardi dernier, Cristiano Ronaldo devrait être l’arme offensive numéro une du Portugal. Auteur de trois buts face à la République Tchèque à l’Euro (un en 2008, un en 2012), l’avant-centre d’Al-Nassr a montré lors des qualifications qu’il restait un élément central de cette sélection portugaise. Le sélectionneur Roberto Martinez a également loué ses qualités de capitaine et de leader de la nation...

Où et quand voir le match ?