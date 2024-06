Équipe de France : Mbappé divise le vestiaire ?

Thomas Bourseau

Moins de 48 heures après son passage à l’hôpital universitaire de Paderborn en raison d’une fracture au nez, Kylian Mbappé a pris part à une partie de la séance d’entraînement mercredi et a été physiquement gêné par ses douleurs au nez. De quoi scinder le vestiaire en deux concernant les bienfaits de sa participation contre les Pays-Bas vendredi.

Kylian Mbappé était déjà diminué physiquement parlant avant le coup d’envoi de l’Euro pour l’équipe de France lundi contre l’Autriche (1-0) en raison de sa fin de saison tronquée au PSG où il n’enchaînait pas les matchs en raison de son départ imminent à l’époque, qui a depuis été officialisé, pour le Real Madrid. Et en plus de cela, Kylian Mbappé a contracté une fracture au nez au terme d’un duel aérien avec Kevin Danso.

Mbappé n’a pas eu les bonnes sensations à l’entraînement ?

Et depuis, les interrogations sur le retour à la compétition de Kylian Mbappé sont bien présentes. Mardi, Didier Deschamps dévoilait dans une vidéo publiée par la Fédération française de football que Kylian Mbappé devra subir une opération chirurgicale à terme pour sa cloison nasale qui l’a fait souffrir mercredi à l’entraînement lors des exercices de frappe comme révélé par L’Équipe . Mbappé s’est touché le nez à plusieurs reprises et a fait comprendre à Marcus Thuram qu’il ne pouvait pas tirer fort dans le ballon à cause des vibrations engendrées sur son nez. Pour autant, la participation de Kylian Mbappé au match face aux Pays-Bas vendredi n’était pas écartée mercredi soir en interne.

Cassure en interne concernant la participation de Mbappé face aux Pays-Bas