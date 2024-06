Mbappé : Bonne nouvelle pour Deschamps ?

La rédaction

Pour son entrée en lice dans l’Euro 2024, l’équipe de France est parvenue à s'imposer face à l’Autriche (0-1). Si le résultat a de quoi ravir les Bleus et leurs supporters, un gros point noir est venu ternir cette belle soirée : la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. L’attaquant s'est heurté à l'épaule de Kevin Danso et a vu son nez être fracturé. Alors que sa participation pour le reste de la compétition était parfois remise en question par les plus pessimistes, le joueur de 25 ans pourrait faire son retour beaucoup plus tôt que prévu.

La soirée aurait pu être parfaite. Opposée à l’Autriche pour son entrée en lice dans cet Euro 2024, l’équipe de France est parvenue à assurer l’essentiel, à savoir prendre les trois points. Mais les Bleus ont perdu leur attaquant phare et capitaine : Kylian Mbappé. Après un violent choc avec Kevin Danso, le Bondynois a été aperçu la cloison nasale déviée. Le pire était donc craint par les supporters, mais le joueur du Real Madrid pourrait bien être de retour sur les terrains rapidement.

Pas d’opération prévue pour Mbappé

D’après les informations de RMC Sport , aucune opération n’est prévue pour Kylian Mbappé durant l’Euro. Mais la plus grosse information est que le joueur de 25 ans pourrait être de la partie ce vendredi pour affronter les Pays-Bas.

Mbappé présent vendredi, selon deux paramètres