Mbappé : Ça peut virer à la catastrophe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A peine quelques jours après sa fracture du nez face à l'Autriche, Kylian Mbappé pourrait déjà rejouer ce vendredi soir face aux Pays-Bas. Si tel était le cas, le capitaine de l'équipe de France porterait alors un masque de protection. Champion du monde 1998, Alain Boghossian est déjà passé par là et voilà qu'il a tenu à avertir Mbappé d'une possible catastrophe comme ça a pu lui arriver.

Deuxième match de l'Euro 2024 ce vendredi soir pour l'équipe de France. Les Bleus ont rendez-vous avec les Pays-Bas et à quelques heures de cette rencontre, l'incertitude plane toujours sur la participation ou non de Kylian Mbappé à cette rencontre. Victime d'une fracture du nez face à l'Autriche, le capitaine des Bleus a décidé de ne pas se faire opérer, préférant plutôt porter un masque de protection. Mais Mbappé est-il en capacité de jouer contre les Pays-Bas ? Il pourrait en tout cas commencer sur le banc des remplaçants.

Mbappé : Cette punchline sur son masque ! https://t.co/WRRK2YgwVk pic.twitter.com/v0XjH5edib — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« J’ai été absent pendant six mois »

Champion du monde 98, Alain Boghossian sait ce que ça fait de jouer avec un masque de protection suite à une fracture du nez. Sur le plateau de M6 , il a alors raconté son expérience et ça ne s'est pas très bien fini pour lui : « C’était il y a 30 ans de cela, j’étais à Naples. C’était un match de Coupe d’Italie. J’ai pris un coup de tête sur le nez et j’ai eu le nez cassé. Quatre jours après, mon entraîneur, Boskov, me dit de jouer un match. Il m’a demandé si j’avais mal au nez ou non. Il m’a fait faire des têtes. Je n’avais pas mal au nez et je lui ai dit que c’était bon. Donc je suis allé sur le terrain et vingt minutes après le coup d’envoi, j’ai voulu faire une tête sur un ballon aérien. J’ai hésité, je n’ai pas fait la tête et quand je suis retombé je me suis fait les ligaments croisés du genou. J’ai été absent pendant six mois ».

« On est un petit peu focalisé sur le visage et on oublie quelques gestes »