Mbappé se fait clasher par France 98 !

Kylian Mbappé n'a pas hésité à prendre position. Face à la montée des extrêmes en France, le capitaine des Bleus a pris la parole pour inciter la population, et notamment les jeunes, à aller voter lors des prochaines élections législatives. Mais cette sortie a profondément dérangé Christohe Dugarry. Le champion du monde 1998 a exprimé son malaise face aux déclarations de Mbappé.

Kylian Mbappé, le citoyen, a pris la parole en conférence de presse d'avant-match. Avant la première rencontre de l'équipe de France face à l'Autriche, le joueur du Real Madrid a appelé les jeunes à se liguer contre les extrêmes lors des prochaines élections législatives. Une sortie applaudi par la plupart des suiveurs, excepté Christophe Dugarry. L'ancien champion du monde 1998 n'a apprécié ni le timing, ni les propos de Mbappé.





Dugarry s'en prend à Mbappé

« Les élections, c’est le 30 (juin) et le 7 (juillet). Tu peux en parler dans la semaine, une fois que ton match est passé. Tu n’es pas obligé d’en parler la veille du match. Bien évidemment que Kylian et les autres ont le droit de s’exprimer. Après, je trouve sincèrement qu’ils sont allés trop loin. Il y a des phrases qui m’ont dérangé. Il y en a deux. C’est « j’espère que je serai fier de porter le maillot de l’équipe de France après le 7 juillet ». C’est déplacé, ce n’est pas le moment, tu n’es pas là pour ça. Et celle qui me dérange encore plus c’est « il y a des choses plus importantes que le match de demain. » Dire ça, ce n’est pas normal » a-t-il confié lors de l'émission Rothen S'Enflamme.

« Il a été trop loin »