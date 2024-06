Blessure de Mbappé : Une star de Deschamps se lâche sur son absence

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Kylian Mbappé souffre d’une fracture du nez, survenue lundi contre l’Autriche, l’équipe de France pourrait devoir s’en passer vendredi face aux Pays-Bas. Présent en conférence de presse, Antoine Griezmann a donné des nouvelles de l’attaquant français et a évoqué son éventuelle absence, qui obligera logiquement toute l’équipe à s’adapter.

Kylian Mbappé pourrait bien tenir sa place vendredi, pour le deuxième match de l’équipe de France dans cet Euro 2024 face aux Pays-Bas. Depuis sa fracture du nez survenue contre l’Autriche lors de l’entrée en lice des Bleus , la présence de l’attaquant de 25 ans est incertaine, mais Didier Deschamps a laissé entendre qu'il pourrait finalement participer à cette rencontre.

« On va faire en sorte qu'il puisse être disponible »

« Tout va dans le bon sens après ce choc important qu'il a eu. Hier il a pu sortir et faire des activités comme ce soir, donc ça évolue dans le bon sens pour qu'il puisse être disponible demain. On va faire en sorte qu'il puisse être disponible », a déclaré Didier Deschamps ce jeudi en conférence de presse. « Kylian va très bien, le nez a un peu dégonflé. On verra jusqu’au dernier moment, suivant ses sensations », a pour sa part indiqué Antoine Griezmann, qui a précédé le sélectionneur de l’équipe de France.

« Qu’il y est l’un des meilleurs joueurs du monde, ou non, sur le terrain, ça change énormément »