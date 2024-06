Euro 2024 : Face à la polémique, Didier Deschamps répond !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Frustrée de n’empocher qu’un point face aux Pays-Bas (0-0), l’équipe de France n’est pas passée loin de la correctionnelle en encaissant un but de Xavi Simons finalement annulé par le VAR pour une hors jeu de position de Denzel Dumfries. Une décision contestée par Ronald Koeman et ses joueurs, mais validée par Didier Deschamps.

C’est l’action qui enflamme les débats au lendemain du match entre les Pays-Bas et la France (0-0). Alors que Xavi Simons pensait avoir donné l’avantage à son équipe à vingt minutes de la fin du temps réglementaire, l’arbitre Anthony Taylor a finalement annulé le but après vérification du VAR, pour un hors jeu de position de Denzel Dumfries, situé près de Mike Maignan au moment de la frappe du joueur appartenant au PSG. Une décision qui avait du mal à passer dans les rangs néerlandais au coup de sifflet final.



❌Absolutely surreal decision by Anthony Taylor and his assistant in the Netherlands' disallowed goal against France.



Maignan only sees Dumfries once the ball is past him, at which point he has no chance of saving the ball, there is NO impact on his ability to save the ball. pic.twitter.com/Fx2hjzPidB — Football Offsides (@FutOffsides) June 21, 2024

Koeman conteste la décision

« Pour moi, c'est clairement un but valable , confiait le sélectionneur des Oranje Ronald Koeman au micro de NOS , dans des propos rapportés par Eurosport. Ok, notre joueur (Dumfries) est en position hors-jeu. Mais regardez les images : il ne gêne pas le gardien français, qui est en retard et n'a quoi qu'il en soit pas la possibilité de plonger. La présence d'un joueur dans ses parages n'y change rien. Regardez : dès le tir de Simons, Maignan est battu. Il n'est plus en possibilité d'empêcher le but. S’il y a hors-jeu, alors tu n'as pas besoin de passer 4 minutes à toucher ton oreille. Si tu as autant de doutes, tu dois accorder le but ». Didier Deschamps n’est pas de cet avis.

« Quand je revois l’image sur l’écran, cela me parait évident »