Equipe de France : Deschamps tente un pari, voilà l’explication

Ce vendredi, la France et les Pays-Bas se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0). Pour cette rencontre, Didier Deschamps avait décidé de tenter un pari en plaçant Adrien Rabiot milieu gauche comme il l’avait fait avec Blaise Matuidi à la Coupe du monde 2018. Pourquoi un tel choix ? La question a été posée au sélectionneur de l’équipe de France.

Face aux Pays-Bas, la composition de l’équipe de France était très attendue. Au coup d’envoi, il n’y aura finalement pas eu de Kylian Mbappé. Autre surprise : la position d’Adrien Rabiot. Avec le retour d’Aurélien Tchouaméni devant la défense, le joueur de la Juventus a été excentré dans le couloir gauche. Un schéma qui rappelait alors celui de la France en Russie en 2018 avec Blaise Matuidi dans le même rôle.



« Des choix pour avoir l'équipe la plus équilibrée »

Au final, le pari de Didier Deschamps n’aura pas été si concluant que cela. Des explications ont donc été demandées au sélectionneur de l’équipe de France. Rapporté par L’Equipe , Deschamps a confié : « Je fais en sorte de faire des choix pour avoir l'équipe la plus équilibrée pour être capable de bien attaquer et bien défendre. Face à une belle équipe des Pays-Bas qui a été plus prudente que d'habitude. J'ai des regrets dans l'efficacité. Sans marquer, on ne peut pas gagner ».

« Je suis satisfait de ce qu'à fait mon équipe »