Euro 2024 : Mbappé est fixé pour son retour !

Jean de Teyssière

L'équipe de France sans Kylian Mbappé se retrouve en difficulté offensivement. Si face à l'Autriche, un but contre son camp a permis aux Bleus de l'emporter, l'attaque préparée par Didier Deschamps face aux Pays-Bas n'a pas convaincu. Antoine Griezmann a été trop maladroit, Adrien Rabiot trop altruiste, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram trop absents. Le retour de Kylian Mbappé, probablement face à la Pologne fera du bien.

Le XV de France avait eu Antoine Dupont, l'équipe de France a Kylian Mbappé. Lors de la Coupe du monde de rugby en 2023, Antoine Dupont avait manqué le dernier match de poule des Bleus, après sa fracture maxillo-zygomatique, avant de revenir en quarts de finale face à l'Afrique du Sud. Kylian Mbappé a lui aussi manqué un match de poules et son retour pourrait être programmé prochainement.

Mbappé n'a pas joué face aux Pays-Bas

Didier Deschamps avait pourtant tenté d'entretenir le suspens. Tout au long de la semaine, jamais le forfait de Kylian Mbappé n'avait été acté définitivement et certaines informations, laissant sous-entendre une cicatrisation et une convalescence rapide. L'espoir de le voir prendre part à la rencontre face aux Pays-Bas était alors permis, même si Mbappé avait commencé le match sur le banc des remplaçants. Finalement, il ne s'est jamais échauffé et malgré la difficulté des Bleus à être dangereux offensivement, le capitaine français ne sera pas rentré.

Retour prévu face à la Pologne ?