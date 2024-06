Euro 2024 : Mbappé lâche une punchline à Xavi Simons

La rédaction

Ce vendredi soir, l’équipe de France jouait son deuxième match de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas. Après être parvenus à disposer de l’Autriche pour leur entrée en lice, les Bleus ne sont pas parvenus à enchaîner avec un nouveau succès, concédant le match nul (0-0). Après la rencontre, une caméra a capté des images de Kylian Mbappé s’adressant à Xavi Simons. Et le Français s’est amusé avec le Néerlandais.

C’est sur un triste 0-0 que s’est conclu le match opposant la France aux Pays-Bas. Malgré des occasions nettes des deux côtés, aucune des deux équipes n’est parvenue à faire trembler les filets adverses. Cette rencontre marquait également les retrouvailles entre Kylian Mbappé et Xavi Simons. Le Néerlandais a pu croiser le Français lors de son premier passage au PSG et la relation semble très bonne entre les deux jouurs. C’est en tout cas ce que laissent imaginer les images captées dans les couloirs du stade de Leipzig.

Mbappé : Une anecdote dévoilée sur son transfert avorté https://t.co/IVzB2BYbxD pic.twitter.com/xI0cMzqeHX — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Mbappé sans filtre avec Xavi Simons !

Après la rencontre entre la France et les Pays-Bas, Kylian Mbappé et Xavi Simons se sont croisés dans les couloirs du stade. Et alors que le Néerlandais s‘est approché de l’attaquant du Real Madrid, ce dernier lui a répondu : « Tu voulais nous bais** hein », non sans humour, faisant notamment référence au but refusé de Xavi Simons.

Xavi Simons flou sur son avenir

Prêté par le PSG au RB Leipzig durant la saison qui s'est écoulée, Xavi Simons n’a toujours pas annoncé où il jouerait la saison prochaine. Alors que les supporters du PSG aimeraient le voir fouler la pelouse du Parc des Princes, le milieu offensif ne donne que peu d’informations sur son futur, préférant se concentrer pour le moment sur l'Euro.