Équipe de France : L’énorme surprise de Deschamps !

C’est peut-être le rendez-vous le plus important de cette phase de groupes qui a lieu ce vendredi pour l’équipe de France. Opposés aux Pays-Bas, les joueurs de Didier Deschamps ont la possibilité de prendre la tête du groupe D, et par la même occasion d’aller chercher la qualification. Si le technicien de 55 ans va devoir remanier son équipe étant donné la probable absence de Kylian Mbappé dans le onze de départ, le sélectionneur tricolore risque d’en surprendre plus d’un.

C’est assurément le choc de cette phase de poules pour les Bleus . Après être parvenue à disposer de l’Autriche ce lundi, l’équipe de France va tenter d’obtenir pareil résultat face aux Pays-Bas de Xavi Simons ce vendredi. Pour aller chercher la victoire, les Champions du Monde 2018 ne pourront certainement pas compter d’entrée sur leur attaquant star et capitaine Kylian Mbappé, qui devrait débuter sur le banc après sa fracture du nez. Face à l’absence du Bondynois dans l’équipe de départ, Didier Deschamps pourrait innover.

Adrien Rabiot ailier gauche ?

À en croire les informations de l’ÉQUIPE , Didier Deschamps aurait pour projet de faire évoluer Adrien Rabiot au poste d’ailier gauche contre les Pays-Bas. Pour cette rencontre face aux Oranje , le technicien tricolore aurait décidé d’aligner ses hommes en 4-4-2. Pour contenir le côté droit néerlandais, sur lequel se trouvent Denzel Dumfries et Xavi Simons, l’ancien coach de l’OM voudrait donc apporter de la puissance athlétique au détriment de la qualité offensive.

Aurélien Tchouaméni de retour