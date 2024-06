Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après de nombreux échecs, le Real Madrid a enfin mis la main sur Kylian Mbappé. Parti libre du PSG, l'international français s'est engagé avec la Casa Blanca jusqu'en 2029. Déjà terrifiants, les Merengue le seront encore plus la saison prochaine avec Mbappé. Milieu de terrain madrilène, Federico Valverde a d'ailleurs annoncé à la couleur à ce propos.

Alors que Carlo Ancelotti pouvait déjà compter sur Vinicius Jr, Jude Bellingham ou encore Rodrygo, l'entraîneur du Real Madrid aura de nouvelles armes la saison prochaine. Et quelles armes ! Endrick va enfin rejoindre la Casa Blanca, mais l'arrivée qui fait bien évidemment le plus parler et celle de Kylian Mbappé. Et avec l'ancien du PSG au Real Madrid, ça annonce du très lourd...



« Nous avons la meilleure équipe du monde »

Pour The Residency , Federico Valverde a été interrogé sur le nouveau visage du Real Madrid avec Kylian Mbappé. L'Uruguayen a alors répondu : « Ça va être un nouveau Real Madrid avec Mbappé ? Ça va être la folie. Nous avons la meilleure équipe du monde ».

