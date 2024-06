Blessure de Mbappé : Le Real Madrid craint le pire

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Victime d’une fracture du nez lundi soir contre l’Autriche, Kylian Mbappé préoccupe le Real Madrid. Les Merengue restent informés de l’évolution de la blessure du capitaine de l’équipe de France, qui ne pourra pas échapper à une opération une fois l’Euro 2024 terminé. La Casa Blanca aurait préféré qu’elle intervienne dès maintenant et craint une aggravation de sa blessure.

« Sans risques, il n’y a pas de victoires… » Voilà le message de Kylian Mbappé ce mercredi sur Instagram , deux joueurs après sa fracture du nez, survenue lundi dernier lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Autriche (1-0). Si sa présence vendredi pour affronter les Pays-Bas est très incertaine, le capitaine des Bleus semble prêt à courir le risque, ce qui ne devrait pas faire plaisir à son futur club, le Real Madrid.

Blessure de Mbappé : Une surprise pour le remplacer ? https://t.co/QXESAg98tL pic.twitter.com/Ozb0vhzTqP — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

Mbappé obligé se faire opérer après l’Euro

Comme indiqué par L’Équipe , les dirigeants madrilènes sont préoccupés par la blessure de Kylian Mbappé, encore plus après avoir appris qu’il serait contraint de se faire opérer après l’Euro 2024. « Il y aura encore des examens demain (mercredi), pour faire en sorte de voir comment ça évolue. Évidemment, le choc a été important. Le staff médical a fait ce qu’il fallait pour réduire au maximum. Après les examens, évidemment, même si ce ne sera pas dans l’immédiat, une intervention chirurgicale, il devra la faire. Déjà ce matin, il était un peu mieux donc on va voir ça, on va suivre de près chaque jour », a indiqué Didier Deschamps mardi.

Le Real Madrid craint une aggravation de sa blessure