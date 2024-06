Deschamps répond cash sur un crack du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'équipe de France et les Pays-Bas se sont quittés dos à dos vendredi soir à l'occasion de leur deuxième match de poules de cet Euro 2024. Xavi Simons pensait pourtant avoir ouvert le score, mais le but inscrit par le jeune crack du PSG a finalement été refusé. Une décision qui fait polémique, et Didier Deschamps affiche une position radicale sur la question.

C'est un fait, l'équipe de France et les Pays-Bas n'ont pas disputé le match du siècle vendredi soir. Les deux formations se sont quittées dos à dos (0-0), et aucune n'a donc pour l'instant validé son ticket pour les phases finales de cet Euro 2024. Xavi Simons pensait pourtant avoir ouvert le score à la 69e minute de jeu, mais le but du jeune phénomène appartenant au PSG a finalement été refusé puisque le corps arbitral a estimé que Denzel Dumfries, en position de hors-jeu, a empêché Mike Maignan d'intervenir.

Euro 2024 : Un joueur du PSG marque l'histoire https://t.co/vf5dfP2Jw0 pic.twitter.com/k5BM7drMkr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Coup de gueule de Koeman

Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, a affiché son mécontentement sur ce but refusé à Xavi Simons : « Pour moi c'est clairement un but valable. Ok, notre joueur est en position hors-jeu. Mais regardez les images : il ne gêne pas le gardien français qui est en retard et n'a quoi qu'il en soit pas la possibilité de plonger. La présence d'un joueur dans ses parages n'y change rien. Regardez: dès le tir de Simons, Maignan est battu. Il n'est plus en possibilité d'empêcher le but », a confié le technicien hollandais après le match.

Deschamps répond sur le but de Xavi Simons