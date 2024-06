Mbappé menace le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis peu, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. L’attaquant de 25 ans se trouve toutefois au cœur d’un litige avec le PSG, qui ne lui aurait pas versé ses salaires d’avril et de mai. L’ex-numéro 7 aurait d’ailleurs décidé de mettre en demeure le club de la capitale. Explications.

Kylian Mbappé et le PSG, ce n’est pas terminé. S’il a officiellement signé en tant que nouveau joueur du Real Madrid, officieusement, le capitaine de l’équipe de France est toujours sous contrat (jusqu’au 30 juin prochain) avec le club parisien. Cependant, la belle histoire entre l’attaquant de 25 ans et les Rouge et Bleu ne s’est pas terminée de la meilleure des manières, et pourrait désormais être traduite devant la justice.

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Gros litige entre Mbappé et le PSG

En effet, un litige considérable oppose actuellement Kylian Mbappé au PSG. Comme le rapporte l’Equipe , le club de la capitale n’aurait pas versé les salaires des mois d’avril et de mai au joueur. Certainement mécontent de son départ sans indemnité de transfert vers le Real Madrid, le club parisien a également décidé de ne pas verser certaines primes à son futur ex-joueur. Des deux côtés, les versions des faits sont très différentes, alors que le quotidien sportif affirme que ces deux dernières sont séparées par un gouffre depuis la décision du joueur de ne pas prolonger son contrat au-delà de juin 2024…

Kylian Mbappé met en demeure le club de la capitale