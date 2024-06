«En colère» : Une star du PSG enrage en plein Euro 2024

La rédaction

Opposée à l’Espagne pour son deuxième match de l’Euro 2024, l’Italie a largement été dominée et a vu son adversaire s’imposer sur le plus petit des scores (0-1). Un faible écart sur le plan comptable permis par l’excellente partie de Gianluigi Donnarumma, mais cela n’a pas suffi à satisfaire le portier du PSG au coup de sifflet final.

L’Espagne a frappé un grand coup jeudi en s’imposant avec la manière contre l’Italie (1-0), qui n’a pas existé face à l’équipe dirigée par Luis de la Fuente. Ce dernier était d’ailleurs dithyrambique en évoquant la partie de ses hommes. « On a eu un niveau fantastique et c’est pour cette raison qu’une grande sélection comme l’Italie a donné l’impression d’être inférieure ce soir. Je ne vois pas de limite à cette équipe et en plus elle a une marge de progression et ils ont confiance en nous. Ils ne vont pas s’arrêter de travailler et de progresser pour aller le plus loin possible dans cet Euro », s’est enflammé le sélectionneur de la Roja , ajoutant : « J'ai dit avant l’Euro qu’il n’y avait pas de meilleure sélection que nous et je pense toujours la même chose ». Du côté italien, l’ambiance est évidemment différente. Gianluigi Donnarumma regrette ce résultat malgré sa grosse prestation.

Mercato : Le PSG lui propose un deal à 250M€ ! https://t.co/GGwa578sIE pic.twitter.com/3sbqMKXzc2 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« Je ne me soucie pas de mes arrêts »

« Honnêtement, je ne me soucie pas de mes arrêts, j'espérais un autre résultat et une autre performance , a répondu le portier du PSG auprès de l’UEFA, dans des propos rapportés par TMW. Nous avons raté trop de passes faciles et nous avons manqué de qualité, et si vous ratez autant de choses, l'adversaire vous punit. »

« Nous sommes en colère »