Mercato - PSG : Nouvelle annonce troublante sur Donnarumma !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG il y a trois ans désormais, Gianluigi Donnarumma peine à assumer son ancien statut de futur très grand portier du football mondial. Néanmoins, le joueur de 25 ans reste une très bonne option pour le club parisien. Néanmoins, un retour en Serie A est-il possible pour le capitaine de la sélection italienne ? Son agent, Enzo Raiola a répondu.

Depuis lundi dernier, le mercato estival a officiellement ouvert ses portes en France. Et le PSG n’a clairement pas tardé à passer à l’action. En effet, le club de la capitale a bouclé l’arrivée du gardien de but russe Matvey Safonov en provenance de Krasnodar, contre un montant de 15M€. De quoi remettre en cause le statut de numéro un de Gianluigi Donnarumma dans les cages du club francilien ?

PSG : Un transfert à 130M€ relancé à l’étranger ? https://t.co/PQSX2rWtUg pic.twitter.com/sOniI0IPVD — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

« Il ne faut jamais dire jamais »

Possible. Récemment, le journal l’Equipe affirmait que la hiérarchie des gardiens avait été rétablie, et que ni l’Italien, ni Matvey Safonov, ni Arnau Tenas n’était assuré d’être titulaire indiscutable la saison prochaine… De quoi laisser présager un possible départ pour Gianluigi Donnarumma ? Son agent, Enzo Raiola, a été interrogé par CalcioMercato.com sur la possibilité d’un retour en Serie A concernant l’ancien de l’AC Milan : « Le football est beau parce qu'il est imprévisible, tout peut arriver. Aujourd'hui, je considère que c'est difficile, mais il ne faut jamais dire jamais », a lâché ce dernier.

« Ils n'ont jamais fait de tentatives concrètes »