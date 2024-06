Mercato - PSG : C’est officiel, une star est menacée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a officialisé vendredi soir le recrutement du gardien russe Matvey Safonov, qui débarque de Krasnodar pour un transfert de 20M€. Un nouveau concurrent de premier choix pour l'actuel numéro un, Gianluigi Donnarumma, et Safonov s'est d'ailleurs empressé de faire passer un message à la star parisienne qu'il pourrait clairement menacer dans les mois à venir.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : le PSG a recruté Matvey Safonov (25 ans), gardien de Krasnodar et de la sélection russe. En quête d'un nouveau profil compétent avec le départ de Keylor Navas en fin de contrat ainsi que l'avenir très incertain d'Arnau Tenas, Luis Campos a donc jeté son dévolu sur Safonov, qui débarque au Parc des Princes pour 20M€. Et ce recrutement pourrait, à terme, menacer le statut de numéro un d'un certain Gianluigi Donnarumma au PSG...

Nouvelle polémique avec cette recrue du PSG ! https://t.co/eGZuHH8N5u pic.twitter.com/Kbbv8p7tEx — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

« Un peu nerveux »

Interrogé au micro de PSG TV après avoir paraphé son contrat jusqu'en 2029 avec le PSG, Safonov s'est livré sur les coulisses de son transfert : « J’étais un peu nerveux, mais maintenant je suis heureux. Le PSG est un des plus grands clubs avec une histoire, des trophées. C’est une grande équipe, un grand club. Lorsque le PSG m’a proposé de le rejoindre, je pense qu’il était impossible de dire non », confie l'international russe.

Safonov passe un message à Donnarumma