Mercato - PSG : Il signe à Paris et annonce la couleur !

C’était attendu, c’est désormais officiel : Matvey Safonov est devenu ce vendredi après-midi la première recrue estivale du PSG. Le gardien de but de 25 ans s’est engagé sur les cinq prochaines années avec le club de la capitale, et a tenu ses premiers mots en tant que nouveau joueur à Paris.

Le mercato estival du PSG démarre sur les chapeaux de roues. S’il est officiellement ouvert en France depuis ce lundi, le marché des transferts a rapidement été pris d’assaut par le club de la capitale, qui a annoncé ce vendredi après-midi son premier transfert de l’été.

Le PSG officialise l’arrivée de Matvey Safonov

En effet, annoncé proche du club français depuis plusieurs semaines déjà, Matvey Safonov s’est officiellement engagé en faveur du PSG. Le gardien de but débarque à Paris en provenance de Krasnodar, et a signé un contrat de cinq ans en faveur des Rouge et Bleu . A travers un communiqué publié sur le site du club, le Russe a tenu ses premiers mots en tant que néo-parisien.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain »