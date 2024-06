Mercato - Officiel : Le PSG boucle son premier transfert de l’été !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir vécu le départ de Kylian Mbappé, le PSG s’apprête à dynamiter le mercato estival. En effet, de nombreuses recrues sont attendues à Paris, et ce à tous les postes. Et si Gianluigi Donnarumma sort d’une belle saison dans les buts, le premier renfort de l'été sera bel et bien Matvey Safonov, dont l'arrivée a été officialisée ce vendredi.

L’été du PSG s’annonce animé. Malgré le début de l’Euro ce vendredi, les dirigeants parisiens vont plancher tout l’été sur l’arrivée de nouvelles recrues permettant à Luis Enrique de disposer d’un effectif conséquent. La perte de Kylian Mbappé est certes un coup dur majeur pour les Rouge et Bleu , qui devraient recruter en conséquence.

Le PSG vise plusieurs arrivées cet été

Surtout, le mercato estival du PSG pourrait être marqué par des recrutements à tous les postes. Si, comme révélé en exclusivité par le10sport.com au début du mois d’avril, un ailier gauche, un milieu de terrain, et un défenseur axial droit sont clairement attendus à Paris, la venue d’un nouveau gardien de but est actée. Ces dernières semaines, le média russe Championnat annonçait un accord entre le PSG et Krasnodar pour le transfert du portier Matvey Safonov, âgé de 25 ans, contre un montant de 20M€.

👀 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 à Paris 🔴🔵#WelcomeSafonov pic.twitter.com/uEBY39hqxa — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 14, 2024

Matvey Safonov, première recrue du PSG