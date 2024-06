Mercato : L'Arabie Saoudite fonce sur un joueur du Real Madrid

Alexis Brunet

Le Real Madrid a déjà bien commencé son mercato, avec l’annonce officielle de l’arrivée de Kylian Mbappé. Il y a fort à parier que les dirigeants madrilènes voudront conclure d’autres transactions, aussi bien des achats que des ventes. Justement, Ferland Mendy est très apprécié, notamment par l’Arabie Saoudite, mais il ne semble pour le moment pas décidé à partir.

Encore une fois cette saison, la Ligue des champions a été remportée par le Real Madrid. Le club espagnol s’est imposé en finale contre le Borussia Dortmund et il y a de grandes chances pour que les partenaires de Jude Bellingham atteignent une nouvelle fois ce stade de la compétition l’année prochaine, grâce à l’aide de Kylian Mbappé.

Mbappé a signé jusqu’en 2029 avec le Real Madrid

Juste après sa victoire en finale de Ligue des champions, le Real Madrid a officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé. Le champion du monde français a quitté le PSG après sept saisons et il s’est engagé jusqu’en 2029 avec le club espagnol.

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, un nouveau crack va signer ! https://t.co/WMK0EUq8E5 pic.twitter.com/brtjPazqE0 — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Ferland Mendy est courtisé par l’Arabie Saoudite