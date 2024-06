Mercato - PSG : Encore un échec à cause du Real Madrid ?

La rédaction

Ces derniers mois, les relations entre le PSG et le Real Madrid semblent s’être considérablement tendues. La faute à une certaine opération Mbappé, qui aura mobilisé les deux camps pendant de longs mois. Cette fois-ci, c’est Leny Yoro qui se retrouve entre les pensionnaires du Parc des Princes et ceux de Santiago Bernabéu. Et une nouvelle fois, les Franciliens devraient être largués face aux Merengue.

Malgré une saison XXL, le Real Madrid semble vouloir dynamiter le mercato estival. Les Merengue ont déjà officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé, mais ne semblent pas vouloir s’arrêter en si bon chemin. En défense, deux renforts pourraient débarquer cet été : Alphonso Davies et Leny Yoro. Si le second cité est également la cible du PSG, ce sont bien les Champions d’Europe en titre qui devraient rafler la mise.

Leny Yoro ne veut que le Real

D’après les informations de Fabrizio Romano, Leny Yoro est sous le charme du Real Madrid. L’Italien précise également que Liverpool suis les traces du défenseur central du LOSC, mais le joueur de 18 ans aurait donné sa priorité à la Maison Blanche .

Un potentiel départ de Nacho