Mbappé : Un transfert au Real Madrid pour faire oublier Messi et Cristiano Ronaldo ?

Thibault Morlain

Après l'AS Monaco et le PSG, Kylian Mbappé va connaitre un troisième club. En effet, à 25 ans, il vient de s'engager avec le Real Madrid. Déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Mbappé devrait passer un nouveau cap suite à ce transfert. Au point de s'imposer un peu plus comme le digne successeur de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ?

Le Real Madrid en aura connu des échecs avant d'enfin mettre la main sur Kylian Mbappé. C'est finalement en cet été 2024 que le joueur de 25 ans a quitté le PSG, librement, pour rejoindre la Casa Blanca. Une nouvelle aventure qui va permettre à Mbappé d'atteindre de nouvelles sphères par la même occasion ?



« Il va changer de vie en quittant Paris »

Ancien attaquant de l'équipe de France, David Trezeguet s'est prononcé sur le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Dans un entretien pour Le Parisien , il a alors fait savoir : « Il va changer de vie en quittant Paris. Au Real, il va encore monter le curseur ».

« Il n'y a personne au-dessus »