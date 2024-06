Mbappé : Le Real Madrid a un problème à la Cristiano Ronaldo ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé va enfin découvrir un nouveau championnat. Le capitaine de l'équipe de France va quitter le PSG et la Ligue 1 pour évoluer au Real Madrid la saison prochaine. Son salaire devrait être nettement moins important que chez les Rouge-et-Bleu, mais son arrivée devrait poser un petit problème pour les Merengue sur le plan économique.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est officiellement terminé. L’international français a fait savoir qu’il allait partir sur les réseaux sociaux. Et quelques jours plus tard, le Real Madrid a annoncé son arrivée libre. Le capitaine de l’équipe de France va enfin pouvoir réaliser son rêve, même si son salaire sera très nettement plus bas qu’au PSG.

Mbappé va voir son salaire être diminué au Real Madrid...

En effet, Kylian Mbappé percevait aux alentours de 100M€ nets chez les Rouge-et-Bleu . Il n’en touchera plus que 15M€ au Real Madrid, même s’il aura 80% de ses droits à l’image en sa possession. Cependant, son nouveau contrat devrait engendrer un petit problème chez les Merengue .

... mais va provoquer un phénomène à la Cristiano Ronaldo