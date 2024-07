Tour de France : Vingegaard-Evenepoel, l’heure de vérité

Alexandre Higounet

S’ils ont apporté des éléments très rassurants dimanche, à l’occasion de l’arrivée à Bologne, sur leur capacité à jouer le maillot jaune, pour Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel, l’heure de vérité va véritablement sonner aujourd’hui, entre Pinerolo et Valloire, par la montée de Sestrières, le col de Montgenèvre et le Galibier. Analyse.

Dimanche à l’arrivée de la très piégeuse étape de Bologne, avec son final très escarpé, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel pouvaient chacun exprimer leur satisfaction. Vingegaard, lui, a été le seul à être en mesure de suivre Tadej Pogacar dans son attaque, ce qui tend à confirmer qu’il n’est pas si loin de son meilleur niveau : « Aujourd’hui (dimanche) a été une très bonne journée pour moi. C’était l’un des jours où je m’attendais à perdre du temps sur Pogacar, donc pouvoir le suivre est une victoire pour moi. C'était une des étapes que je craignais le plus. Nous avons roulé à un rythme rapide dès le début de la montée et UAE Emirates a pris le relais. Quand Pogacar a attaqué, j’ai pu le suivre. Au sommet, j’ai décidé de rouler avec lui. Ma pédale a touché le sol quelque part en cours de route et j’ai repensé aux blessures. Mais je ne dirai pas que j’ai peur dans les descentes. C’est difficile de commencer une course sans savoir où vous en êtes. Je me suis entraîné pendant un mois et demi, donc c’était très difficile de dire où j’en serais. J'ai aussi douté de moi, ce n'est pas un mensonge. Mais maintenant je peux dire que je suis de retour, et j'espère que nous aurons trois bonnes semaines ici. En tout cas, je suis tout près de mon niveau habituel ». Quant à Remco Evenepoel, il est le seul à être revenu sur le duo en compagnie de Richard Carapaz dans les derniers hectomètres.

Quel véritable niveau pour Vingegaard, quelle capacité en haute montagne pour Evenepoel ?

Cependant, malgré ces premiers éléments positifs, le vrai test pour Vingegaard et Evenepoel, afin de savoir s’ils sont vraiment en mesure de lutter pour le maillot jaune, a lieu aujourd’hui mardi, avec la première étape de haute montagne arrivant à Valloire, en passant par la montée de Sestrières, le Col de Montgenèvre et l’ascension du Col du Galibier. Pour le champion danois, il sera question de recevoir la confirmation définitive qu’il a bien retrouvé son top malgré sa lourde chute au Tour du Pays Basque. Pour Remco Evenepoel, il s’agira de se rassurer sur sa capacité à franchir la haute montagne, de voir si les petits kilos perdus ces dernières semaines lui permettront de lutter avec les meilleurs grimpeurs mondiaux, condition sine qua non dans son rêve de maillot jaune.

« Là, c’est un test grandeur nature »