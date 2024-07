Tour de France : Il annonce du très lourd pour Pogacar !

Pierrick Levallet

Ce lundi, Tadej Pogacar a perdu son maillot jaune. Arrivé en 38e position de cette troisième étape du Tour de France, le Slovène a vu Richard Carapaz lui passer devant au classement général. Malgré tout, Remco Evenepoel prédit du lourd pour le coureur de 25 ans pour cette édition 2024. Le Belge voit notamment son adversaire comme presque intouchable.

Le Tour de France a été lancé ! Ce lundi, c’est Biniam Girmay qui s’est imposé pour la troisième étape. Tadej Pogacar, lui, a terminé à la 38e position. Le coureur de 25 ans a alors perdu son maillot jaune au profit de Richard Carapaz, sans perdre de temps au classement pour autant. Le Slovène se sait particulièrement attendu. Remco Evenepoel a d’ailleurs fait savoir qu’il voyait Tadej Pogacar régner sur le Tour de France cette année.

«Il sera l’homme à battre sur ce Tour de France»

« Je m’attends à ce que Tadej (Pogacar) soit presque inatteignable. Ce qu’il a montré au Giro était très impressionnant. D’autant plus qu’il n’a pas eu à beaucoup s’employer pour aller chercher des résultats, je ne pense pas que ça l’ait vraiment fatigué. Je pense qu'il sera l’homme à battre sur ce Tour de France » a indiqué le coureur de Soudal Quick-Step dans un entretien accordé à France Info .

Cap sur Pignerol pour la 4e étape !

Après avoir terminé à Turin ce lundi, les coureurs de ce Tour de France mettront le cap sur Pignerol ce mardi. Ils partiront de la ville italienne et devront aller jusqu’à Valloire, parcourant ainsi presque 140km. Tadej Pogacar voudra assurément obtenir un bon résultat pour récupérer son maillot jaune et creuser l’écart avec ses autres adversaires. De son côté, Remco Evenepoel - troisième du classement général - va faire de son mieux pour rester à proximité du Slovène. Le Belge participe à son premier Tour de France et ne s’en sort pas trop mal pour le moment. À suivre...