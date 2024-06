«C'est fou» : Nouvelle sensation sur le Tour de France, il hallucine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Italie réussit décidément très bien aux coureurs Français. Pour cette deuxième étape de la Grande Boucle, reliant Cesenatico et Bologne, Kévin Vauquelin (Arkéa - B&B Hotels) a pris le dessus sur ses adversaires, succédant à Romain Bardet, vainqueur la veille. Le Normand ne cachait pas sa fierté après cette victoire, « la plus belle » de sa carrière à ses yeux.

Au lendemain de la victoire de Romain Bardet sur la première étape de cette édition 2024 du Tour de France entre Florence et Rimini, un nouveau tricolore a triomphé en Italie en la personne de Kévin Vauquelin. Le Normand de 23 ans s’est adjugé la deuxième étape de la Grande Boucle qui arrivait à Bologne ce dimanche. Quelques minutes après avoir décroché « la plus belle victoire de (s)a carrière », Vauquelin était aux anges.



« Je ne me rends pas encore compte mais c'est fou »

« Je savais que c'était un bon coup parce qu'Abrahamsen et Oliveira sont de bons rouleurs. Dans la bosse d'avant je me sentais vraiment bien à la limite d'attaquer, mais c'était beaucoup trop loin. L'arrivée, je la connaissais, j'ai déjà fait la course ici sur le Tour d'Emilie et je connaissais la bosse par cœur. Je ne me rends pas encore compte mais c'est fou », s’est enflammé le Français d’Arkéa - B&B Hotels, interrogé par France 2 et rapporté par CyclismActu .

« Hier soir, je n'avais pas vraiment le moral mais j'étais revanchard »