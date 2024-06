Coup de maitre sur le Tour de France, il succède à Alaphilippe !

Arnaud De Kanel

Parti à 50 kilomètres de l'arrivée, Romain Bardet a réalisé un coup de maitre pour s'adjuger la première étape du Tour de France 2024. Le coureur de la DSM enfile donc le maillot jaune pour la première fois de sa carrière et succède ainsi à Julian Alaphilippe, dernier français vêtu de cette tunique tant convoitée.

Le Tour de France a débuté samedi et cette première étape entre Florence et Rimini nous a réservé énormément d'émotions. Après avoir annoncé qu'il prendrait sa retraite la saison prochaine à l'issue du Critérium du Dauphiné, Romain Bardet a réalisé le plus gros accomplissement de sa carrière en remportant sa quatrième étape sur la Grande Boucle puisqu'il est désormais en possession du maillot jaune de leader. La France tient enfin le successeur de Julian Alaphilippe.

Le coup de force de Bardet

Pour son dernier Tour de France, Romain Bardet voulait avant tout prendre du plaisir. Samedi, il a rempli sa mission. Le coureur de la DSM a tenté un coup de folie en partant à 50 kilomètres de l'arrivée. Revenu sur le groupe de tête, l'Auvergnat a retrouvé son équipier Frank Van Den Broek. Les deux hommes se sont relayés et ils ont tenu tête au peloton des favoris. Bardet a franchi la ligne d'arrivée aux côtés du Néerlandais et il portera donc pour la première fois de sa carrière le maillot jaune de leader.

Bardet succède à Alaphilippe

Romain Bardet devient donc le 11ème coureur français détenteur du maillot jaune au 21ème siècle après Thomas Voeckler, Julian Alaphilippe, Jean-Patrick Nazon, Cyril Dessel, Sylvain Chavanel, Christophe Moreau, Laurent Jalabert, François Simon, Romain Feillu et Tony Gallopin. Le dernier tricolore en jaune avant lui n'est autre que Julian Alaphilippe, en 2021. Le coureur de la Soudal Quick-Step a passé au total 18 jours en jaune. Si Romain Bardet en fait autant cette année, ça sentira très bon mais pour succéder à Bernard Hinault cette fois-ci, dernier vainqueur français du Tour en 1985.