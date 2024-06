Tour de France : Sensation à la première étape, Bardet hallucine !

Amadou Diawara

Ce samedi, Romain Bardet a créé la surprise en remportant la première étape du Tour de France. Il devance son coéquipier chez DSM-Firmenich PostNL, Frank Van Den Broek, et Wout Van Aert de Visma Lease a Bike. Après sa victoire, celui qui va porter le maillot jaune pour la première fois de sa carrière s'est totalement enflammé.

Interrogé au micro de France 2 , le coureur de 33 ans a vidé son sac.

«J'ai vraiment du mal à y croire»

« J'ai vraiment du mal à y croire, je crois que c'était pas du tout prémédité, on voulait juste attaquer la course du bon pied, je voulais prendre l'échappée du matin, j'étais vraiment bien toute la journée, aucun stress, on prend au jour le jour, on voulait vraiment quelqu'un devant, on avait Frank et Warren, on a bien tourné, Frank est parti puis derrière je voyais que dans le peloton c'était difficile avec la chaleur, je me suis beaucoup entraîné le dernier mois pour la chaleur et c'était la première fois où j'ai vraiment les bénéfices et quand j'ai vu qu'il y avait une minute je savais que je pouvais boucher, mais voilà c'était très dur jusqu'à la fin, on a fait un raid incroyable avec Frank, je lui dois beaucoup, ce maillot il est vraiment partagé » , s'est réjoui Romain Bardet, avant d'en rajouter une couche.

«J'ai beaucoup de chance que ça ait réussi»