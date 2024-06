Tour de France : Vingegaard a son idée pour créer la surprise…

Alexandre Higounet

Alors qu’il fait face à un impossible exploit au départ du Tour de France, à savoir ramener le maillot jaune sans avoir disputé la moindre course depuis sa terrible chute au Tour du Pays Basque, Jonas Vingegaard semble avoir un plan de vol très précis pour y parvenir, comme imaginé par son équipe Visma-Lease A Bike. Tout en sachant que la marge de manœuvre sera très étroite. Analyse.

Alors qu’il n’a pas roulé un seul jour de course depuis sa lourde chute au Tour du Pays Basque début avril, qu’il a livré une intense course contre-la-montre dans sa préparation pour arriver au mieux de ses possibilités au départ du Tour de France, qui s’élance aujourd’hui de Florence avec une première étape très vallonnée propice à une rude bataille que ne manquera pas de lancer son rival Tadej Pogacar pour tenter de l’écarter d’entrée, Jonas Vingegaard est-il en mesure de réaliser l’incroyable exploit de ramener le maillot jaune à la fin de la Grande Boucle ?

Tour de France : Pogacar, un plan anti-Vingegaard d'entrée ? https://t.co/BF1zC0tif7 pic.twitter.com/uLzwp5f1Kz — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

« Jonas, je pense qu’il sera bien »

Interrogé sur le sujet, Tadej Pogacar, de son côté, s’est mis dans l’état d’esprit qu’il allait affronter le Danois au meilleur de sa forme, comme il l’a indiqué à l’occasion d’un entretien à L’Equipe : « Jonas a vraiment été très gravement blessé. Mais je pense qu’il sera bien. Steff Cras a eu des blessures similaires, si je me souviens bien, et il allait déjà bien sur le Tour de Slovénie. Jonas peut aussi être bien préparé s’il est fort mentalement et s’il a bien récupéré. On doit être prêt à ce qu’il soit à son meilleur ».

« Pour que tout se joue lors du dernier jour à Nice »