Cyclisme : «Le dopage technologique est un véritable fléau»

La rédaction

À l’approche du Tour de France, Dorian Martinez, psychologue du sport et spécialiste du combat de la lutte antidopage, répond aux questions du 10 Sport. Et évoque notamment le nouveau fléau du dopage technologique.

Sur la thématique du dopage, difficile de ne pas penser au cyclisme, un sport qui a connu de nombreuses affaires. Selon vous, est-ce que la problématique est toujours présente ou est-ce que la lutte anti-dopage est en train de gagner son combat ?

Malheureusement, le dopage ne touche pas uniquement le cyclisme, il affecte tous les sports. Et malheureusement, le combat contre le dopage ne sera jamais totalement gagné. Affirmer que ce combat est remporté et baisser les armes serait une grave erreur. La lutte contre le dopage doit rester un combat permanent. La nature humaine cherche toujours à progresser, avec, d'un côté, une part d'innovation éthique et autorisée, mais aussi, de l'autre, avec une part obscure utilisant des procédés illégaux souvent dangereux pour la santé et totalement inéquitables pour la performance sportive.



Quelles sont les nouvelles techniques anti-dopage ? Quelles sont les mesures récentes qui ont permis une grande avancée ?

Dans les années 2000, la détection de l'EPO a représenté une avancée majeure. Cette substance permettait d'augmenter les performances de 10 à 20%, ce qui est énorme. La capacité à détecter l'EPO a été une étape très significative, même si elle commence à dater. Aujourd'hui, les efforts se concentrent non seulement sur l'amélioration des processus de détection des substances dopantes, mais aussi sur la détection du dopage mécanique. Cette forme de tricherie, bien qu'elle n'affecte pas directement la santé des coureurs comme le dopage humain, est également interdite. Les avancées dans ce domaine sont cruciales pour assurer l'équité dans les compétitions sportives.



Vous avez créé plusieurs projets autour du dopage, notamment le label SPORT Protect comment se matérialise votre combat au quotidien ?

Le premier dispositif que j'ai lancé a été le numéro vert national Écoute Dopage, en 1998. En tant que directeur, avec une équipe de médecins et de psychologues, nous avons été les premiers au monde à offrir une écoute massive à de nombreux sportifs de tous niveaux et de toutes disciplines. Nous avons malheureusement constaté que le dopage ne se limitait pas seulement au cyclisme de haut niveau, mais qu'il touchait tous les sports. Ensuite, j'ai créé le label SPORT Protect, qui permet aux sportifs honnêtes de s'assurer que leurs compléments alimentaires ne contiennent pas de substances dopantes, qu'elles soient ajoutées volontairement ou involontairement. Aujourd'hui, dans presque toutes les affaires de dopage, les athlètes incriminés affirment souvent avoir été piégés par des compléments alimentaires contaminés… Depuis 2005, notre label et le dispositif que nous avons mis en place permet de garantir la sécurité aux sportifs qui souhaitent consommer des compléments alimentaires ou produits de l’effort sans risques.



Le Tour de France approche, est-ce qu’on peut considérer, aujourd’hui, qu’il est propre, presque propre ou loin de l’être ?

Je dirais qu'il y a deux défis majeurs dans le cyclisme. Évidemment, le dopage classique, tel que nous le connaissons, reste un fléau dans le cyclisme. Mais il y a aussi les avancées technologiques qui permettent de gagner énormément de watts, donc d'énergie, sans effort. C'est un véritable défi, car cela constitue une forme de tricherie que l'Union cycliste internationale doit détecter plus efficacement encore. Le dopage mécanique est donc un véritable fléau qu'il faut également combattre.

Tour de France : Nouvelle interrogation autour du cas Vingegaard https://t.co/l0ob8FIh4M pic.twitter.com/vFy9QVdQrb — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

« Des moyens dont on ne peut pas parler encore aujourd’hui, innovants, sont en train d’être expérimentés »