Cyclisme : Pogacar prêt à affronter Evenepoel sur tous les terrains !

Alexandre Higounet

Alors que ces derniers jours, Remco Evenepoel a fait savoir qu'il ne chercherait pas à éviter la confrontation avec Pogacar l'an prochain, au moment où sa participation à Milan San Remo et au Tour des Flandres est notamment évoquée, le double champion du monde slovène n'a pas tardé à lui envoyer un message en retour : il l'attend sur tous les terrains.

Il y a quelques jours, alors que sa participation à Milan San Remo et au Tour des Flandres, deux grands objectifs de Tadej Pogacar, était évoquée en plus de Liège Bastogne Liège, Remco Evenepoel s'était montré clair, il ne cherchera pas à éviter le champion slovène, loin de là : « Je pense aussi pouvoir battre Pogacar à Liège, si je suis en pleine forme. En tout cas, je ne compte pas l'éviter en 2026. Je n'adapterai pas mon programme au sien ».

« Pogacar, je ne compte pas l'éviter en 2026 » Hasard ou pas, Tadej Pogacar, qui a déjà prouvé dans le passé qu'il savait à la perfection mener la guerre des nerfs médiatique, que ce soit face à Jonas Vingegaard ou Mathieu Van der Poel, a envoyé dans la foulée un message au double champion olympique belge à l'occasion d'un entretien accordé à cyclingnews.com relayée par cyclinguptodate.com. Le leader de l'équipe UAE Team Emirates a ainsi fait savoir qu'il attendait Evenepoel sur tous les terrains, y compris Paris-Roubaix si jamais le Belge avait l'intention d'y venir.