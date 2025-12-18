Cyclisme : « Comme Thibaut Pinot », le pronostic du boss de Lenny Martinez

A l'occasion d'un entretien avec cyclismactu.net pour présenter la saison 2026 de l'équipe Barhain-Victorious, Milan Ezren, le patron de la structure, a évoqué ses projets pour Lenny Martinez, dont il est très heureux de la première année sous les couleurs de l'équipe. Et Ezren ne manque pas de projets et d'ambitions pour le petit grimpeur tricolore.
Il y a deux ans, alors qu'il venait à peine de fêter ses 20 ans, Lenny Martinez avait suscité de grands espoirs dans les Grands Tours après avoir tenu quinze jours au niveau des meilleurs sur la Vuelta, portant même le maillot de leader pendant plusieurs étapes, avant de céder du terrain en troisième semaine, Si l'an dernier, pour sa première année chez Bahrain-Victorious, Lenny Martinez s'est montré moins à son avantage sur les classements généraux, il a en revanche remporté plusieurs étapes de haut niveau en World Tour.
« Lenny m'a demandé "comme Thibaut Pinot ?" et je lui ai répondu que oui »
Interrogé par cyclismactu.net, Milan Ezren, le patron de l'équipe Bahrain-Victorious, s'est d'ailleurs dit être très satisfait de la première saison de Lenny Martinez au sein de sa structure : « Suis-je satisfait de la saison de Lenny Martinez ? Bien sûr ! Lenny était sur ma liste de coureurs depuis 4 ans, je l'ai vraiment suivi depuis les catégories juniors, j'ai été impressionné, j'avais déjà parlé avec son agent quand il est passé de la catégorie junior à la catégorie espoirs. Lenny a vraiment un très très gros potentiel pour devenir un coureur de Grand Tour. Cette année, il a gagné une étape sur quasiment toutes les courses par étapes auxquelles il a participé, ça signifie qu'il a des capacités sur ce type de courses ».
« Un podium sur un Grand Tour ? Je ne l'espère pas j'en quasiment sûr »
Quant à l'avenir, le boss de Bahrain-Victorious se montre très optimiste sur le niveau de Lenny Martinez, n'hésitant pas à le comparer à Thibaut Pinot et à lancer qu'il fera bientôt un podium sur un Grand Tour : « C'était compliqué pour lui cette année parce que tout était complètement différent, pas de Français dans l'équipe, mais je pense qu'il s'est très bien adapté. Quand il m'avait demandé ce que j'attendais de lui, mon plan était qu'il devienne le meilleur coureur français sur la prochaine décennie. Il m'a demandé "comme Thibaut Pinot ?" et je lui ai répondu que oui. La France a beaucoup d'autres talents mais je pense que Lenny est l'un d'entre eux l'a gagné une étape sur quasiment toutes les courses par étapes auxquelles il a participé, ça signifie qu'il a des capacités sur ce type de courses. Evidemment il va aller sur le Tour de France, sans aucune attente au classement général. On va juste essayer de l'habituer une année de plus à la plus grande course du monde, parce qu'il y a beaucoup de stress, de médias. Ses amis, sur la route, qui sont là pour lui, cela peut être parfois de la pression supplémentaire. Sinon on ne sait pas encore parfaitement, il va courir quelques courses par étapes avant le Tour, quelques classiques, c'est plus ou moins tout pour lui. Est-ce qu'il peut terminer sur le podium d'un Grand Tour ? Je ne l'espère pas, j'en suis quasiment sûr, il n'en sera pas loin ».