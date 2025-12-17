Cyclisme : Paris-Roubaix ? La phrase choc du coéquipier de Pogacar !

Alexandre Higounet

Depuis qu'il a disputé son premier Paris-Roubaix l'an dernier, qu'il a achevé à la deuxième place quelques secondes derrière Mathieu Van der Poel, Tadej Pogacar rêve de revenir sur la classique pavée pour l'accrocher à son palmarès et compléter sa collection de monuments. Logiquement, Paris-Roubaix sera son grand objectif du début de saison avec Milan San Remo. Mais il pourrait ne pas être le seul dans ce cas au sein du Team UAE...

Depuis plusieurs semaines, Tadej Pogacar a clairement fait savoir dans les médias qu'il avait l'intention de prendre le départ de Paris-Roubaix la saison prochaine, autant parce qu'il rêve de remporter les deux monuments qui manquent à son palmarès, à savoir Milan San Remo et Paris-Roubaix, que parce qu'il est tombé amoureux de la course pavée qu'il a disputée pour la première fois l'an dernier et achevée à la deuxième place derrière Van der Poel.

« Je ne vais certainement pas faire obstacle à Tadej » Les dirigeants de l'équipe UAE auraient probablement préféré que leur leader zappe l'Enfer du Nord pour éviter tout risque de chute ou une fatigue supplémentaire, mais ils ont compris l'importance que cela relevait pour lui, y compris pour sa fraîcheur mentale et sa motivation. Logiquement, Pogacar arrivera au départ de Compiègne avec le statut de leader. Devra-t-il malgré tout partager le rôle ? Aussi étonnante que l'hypothèse puisse paraître, elle n'est pas à exclure !