Cyclisme : Nouvel obstacle dans le projet Giro de Vingegaard...

Depuis quelque temps, Jonas Vingegaard ne fait pas mystère qu'il souhaite disputer le Giro la saison prochaine pour accrocher le Grand Tour qui manque encore à son palmarès. Il l'a encore laissé entendre en début de semaine à l'occasion d'un entretien avec le quotidien sportif espagnol Marca : « Ma participation au Giro en 2026 ? Je ne peux rien commenter pour le moment. Nous n'avons pas encore décidé de ce que nous ferons l'année prochaine. C'est une question que nous devons aborder et discuter avec l'équipe. Ensuite, nous établirons un plan et nous verrons quelles courses nous disputerons. Le Tour reste-t-il l'objectif principal ? Je pense que le Tour de France est tellement important que si l'on a la moindre chance, il faut la saisir. Le Tour est immense et il est difficile d'y gagner. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut peut-être le combiner avec d'autres courses. Si je ne devais gagner qu'une seule course d'ici à la fin de ma carrière ? Je crois que je préférerais le Giro d'Italia ».

« J’aimerais revenir, mais c’est un puzzle complexe avec le Tour et le reste » Pour se concrétiser, le projet Giro de Vingegaard doit d'abord être validé par l'équipe Visma-Lease A Bike, qui apparaît moyennement convaincue du fait de la présence d'un chrono de 40 kilomètres sur le plat, qui pourrait créer un contexte difficile pour le Danois, surtout si Remco Evenepoel venait à lui aussi prendre le départ. Griescha Niermann, le directeur sportif principal, n'en a pas fait mystère après l'annonce du parcours dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C’est un beau parcours. La première chose qui vient à l’esprit, c’est le contre-la-montre de 40 kilomètres entièrement plat, mais il y a aussi beaucoup d’arrivées difficiles en montée. Maintenant que nous connaissons le parcours, nous allons décider de la stratégie à adopter en équipe et des coureurs qui participeront au Giro. Le parcours semble difficile, même s’il faut attendre un certain temps avant d’arriver à la première arrivée en côte. Comme c’est souvent le cas dans le Giro, la fin du parcours est très chargée, avec des étapes très difficiles dans les Dolomites et les Alpes vers la fin. Ce devrait être un bon parcours pour un grimpeur, mais nous devons également garder à l’esprit le long contre-la-montre. Dans l’ensemble, cela semble prometteur ».