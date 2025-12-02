Cyclisme - Tour de France : Pogacar ? Ce que ne dit pas Vingegaard...

Alexandre Higounet

Alors qu'il apparaît sous la domination de Tadej Pogacar, qui l'a largement dominé sur les deux derniers Tours de France quand bien même le Slovène a fini l'édition 2025 en état d'épuisement du fait d'une blessure au genou, Jonas Vingegaard pourrait-il décider d'oublier l'objectif maillot jaune pour privilégier d'autres conquêtes ? Le leader danois a été interrogé sur le sujet par le quotidien sportif espagnol Marca...

Jonas Vingegaard l'a montré au fil des ans, il est le genre de coureur à tout calculer aux millimètres, à ne rien décider à la légère ni faire un effort qui ne serait pas guidé par la stratégie décidée en amont. Aussi, la possibilité de le voir participer au Giro la saison prochaine interpelle, d'autant qu'il ne l'a pas démentie, sans pour autant la confirmer, dans les colonnes du quotidien espagnol Marca qui l'a interviewé ces dernières heures : « Je ne peux rien commenter pour le moment. Nous n'avons pas encore décidé de ce que nous ferons l'année prochaine. C'est une question que nous devons aborder et discuter avec l'équipe. Ensuite, nous établirons un plan et nous verrons quelles courses nous disputerons ».

« Je pense que le Tour de France est tellement important que si l'on a la moindre chance, il faut la saisir » Le leader danois du Team Visma-Lease A Bike aurait-il fait une croix sur le Tour de France ? Car s'il participe au Giro pour le gagner, le fait est qu'il abandonnera une grande partie de ses chances de pouvoir rivaliser avec Pogacar en juillet, car les efforts pour le maillot rose pèseront trop. Déjà qu'en étant préparé exclusivement pour le Tour, Vingegaard subit la loi du Slovène, on ne voit pas comment il pourrait en aller différemment s'il court le Giro au préalable.