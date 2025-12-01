Cyclisme : Pogacar veut inverser Giro et Vuelta, réaliste ou pas ?

Alexandre Higounet

A l'occasion d'un entretien réalisé avec Marca en marge d'un événement cycliste organisé aux Canaries sur les pentes de l'un des cols les plus durs d'Europe, le Pico de Las Nieves, Tadej Pogacar n'a pas hésité à lancer une bombe en indiquant qu'à ses yeux, il serait bénéfique d'inverser les dates du Tour d'Italie et de la Vuelta. Mais un tel changement a-t-il des chances de voir le jour ?

Dans le courant de la semaine dernière, interrogé par le quotidien sportif espagnol Marca en marge d'une manifestation cycliste qui se tenait aux Canaries sur les pentes du Pico de la Nieves, une ascension réputée parmi les plus dures d'Europe, Tadej Pogacar a lâché une véritable bombe en indiquant qu'à ses yeux, il serait préférable d'inverser les positions au calendrier du Giro et de la Vuelta.

« Quiconque a enduré le Giro sous la neige ou une Vuelta étouffante comprendra ce que je veux dire » Le double champion du monde a ainsi lancé : « C'est toujours difficile de combiner le Tour de France et la Vuelta. Mais un jour je devrai participer à la Vuelta. Et quand ce jour arrivera, je serai impatient. J'ai toujours dit que si la Vuelta changeait de place avec le Giro, à la fois le Giro et la Vuelta seraient dans de bien meilleures conditions, tant au niveau de la météo que de la participation des coureurs ». Une idée qui n'a pas manqué de faire réagir, obtenant rapidement l'aval du syndicat des coureurs, le CPA, via son président Adam Hansen, qui a lancé dans les colonnes de Marca : « Quiconque a enduré le Giro sous la neige ou une Vuelta étouffante comprendra ce que je veux dire ».