Cyclisme : Une révolution du calendrier proposé par Pogacar !

Alexandre Higounet

Alors que l'on ne connaît pas encore avec précision son programme de courses pour 2026, notamment autour de sa participation ou non à un deuxième Grand Tour, qui semble difficile à combiner avec l'ensemble de ses objectifs prioritaires, Tadej Pogacar, à l'évocation du sujet, n'a pas hésité à suggérer une idée qui ne manquerait pas de révolutionner le calendrier cycliste.

Le programme 2026 de Tadej Pogacar n'est pas encore totalement fixé, et si certaines choses apparaissent certaines, comme sa participation à Milan San Remo, Paris-Roubaix, au Tour de France et aux championnats du monde, qui figurent au sommet de ses objectifs pour la saison prochaine, d'autres en revanche le sont beaucoup moins, notamment autour de sa participation à un deuxième Grand Tour.

Le sujet du deuxième Grand Tour n'est pas fixé pour 2026... Les configurations apparaissent en effet difficiles pour un deuxième Grand Tour : comme Pogacar veut absolument disputer Paris-Roubaix, il pourrait ressortir de la campagne des classiques un peu trop fatigué pour envisager le doublé Giro-Tour, alors que la proximité de la Vuelta avec les Mondiaux pourrait s'avérer rédhibitoire.