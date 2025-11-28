Marion Rousse : Elle balance un secret sur son nouveau compagnon !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison rondement menée, Marion Rousse peut prendre du repos bien méritée en compagnie de son nouveau compagnon, Eliott. Et la présidente du Tour de France Femmes a d'ailleurs donné un petit secret sur son chien dont la race est un Pomsky, une sorte de petit Husky.

Entre son rôle de consultante sur France Télévisions et celui de directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse a connu une saison animée et riche en émotion avec en point d'orgue la victoire de son amie Pauline Ferrand-Prévot sur la Grande Boucle. L'édition 2025 a d'ailleurs été une franche réussite. Par conséquent, Marion Rousse a pris des vacances méritées ces dernières semaines.

Marion Rousse présente Eliott Des vacances dont elle a fait un résumé en photo sur Instagram. En plus de Julian Alaphilippe et son fils, la petite famille était accompagnée d'Eliott, leur nouveau compagnon. Le petit chien semble d'ailleurs parfaitement adopté par Marion Rousse, déjà sous son charme.