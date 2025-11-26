Marion Rousse : Une folle rumeur pour son avenir, elle lâche sa réponse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les nombreuses casquettes de Marion Rousse, on retrouve notamment celle de directrice du Tour de France femmes. Nommé en 2021, elle est ainsi à la tête de la plus belle course du monde et a contribué à en faire aujourd’hui un véritable rendez-vous chaque été. Un travail remarquée qui pourrait valoir une belle promotion à Marion Rousse. Et si elle dirigeait à l’avenir le Tour de France hommes ? La principale intéressée avait donné sa réponse à cette possibilité.

Alors que le cyclisme féminin est de plus en plus médiatisé, Marion Rousse n’est pas étrangère à tout cela. En effet, à la tête du Tour de France femmes, la compagne de Julian Alaphilippe réalise un travail remarquable. Récemment, Rik Verbrugghe lâchait même pour la RTBF à propos de ce qu’accomplit Marion Rousse dans ses fonctions : « Maintenant, je pense quand même que… Comme on a dit ici, c’est que le parcours est peut-être mieux dessiné que le parcours des hommes. Donc, est-ce que Marion Rousse ne fait pas du meilleur travail que Christian Prudhomme au niveau des hommes ? ».

Marion Rousse pour remplacer Christian Prudhomme ? Cela pourrait d’ailleurs ouvrir des portes à Marion Rousse pour l’avenir. Et pas des moindres. En effet, certains l’imagineraient visiblement à la place de Christian Prudhomme pour diriger le Tour de France hommes. « Je ne sais pas si c’est dans les cartons, mais… La rumeur a parfois… On ne va pas lancer la rumeur mais avec tout le respect qu’on a pour Christian Prudhomme, il ne sera pas éternel. Et elle occupe un rôle qui est relativement similaire. Elle aura eu quelques années d’expérience. Il est là pour la chapeauter encore à chaque présentation, l’encadrer. Ça pourrait être symboliquement assez fort », avait fait savoir Martin Weynants.