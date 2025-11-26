Marion Rousse : Une folle rumeur pour son avenir, elle lâche sa réponse !

Parmi les nombreuses casquettes de Marion Rousse, on retrouve notamment celle de directrice du Tour de France femmes. Nommé en 2021, elle est ainsi à la tête de la plus belle course du monde et a contribué à en faire aujourd’hui un véritable rendez-vous chaque été. Un travail remarquée qui pourrait valoir une belle promotion à Marion Rousse. Et si elle dirigeait à l’avenir le Tour de France hommes ? La principale intéressée avait donné sa réponse à cette possibilité.
Alors que le cyclisme féminin est de plus en plus médiatisé, Marion Rousse n’est pas étrangère à tout cela. En effet, à la tête du Tour de France femmes, la compagne de Julian Alaphilippe réalise un travail remarquable. Récemment, Rik Verbrugghe lâchait même pour la RTBF à propos de ce qu’accomplit Marion Rousse dans ses fonctions : « Maintenant, je pense quand même que… Comme on a dit ici, c’est que le parcours est peut-être mieux dessiné que le parcours des hommes. Donc, est-ce que Marion Rousse ne fait pas du meilleur travail que Christian Prudhomme au niveau des hommes ? ».
Marion Rousse pour remplacer Christian Prudhomme ?
Cela pourrait d’ailleurs ouvrir des portes à Marion Rousse pour l’avenir. Et pas des moindres. En effet, certains l’imagineraient visiblement à la place de Christian Prudhomme pour diriger le Tour de France hommes. « Je ne sais pas si c’est dans les cartons, mais… La rumeur a parfois… On ne va pas lancer la rumeur mais avec tout le respect qu’on a pour Christian Prudhomme, il ne sera pas éternel. Et elle occupe un rôle qui est relativement similaire. Elle aura eu quelques années d’expérience. Il est là pour la chapeauter encore à chaque présentation, l’encadrer. Ça pourrait être symboliquement assez fort », avait fait savoir Martin Weynants.
« C’est une question qu’on me pose tout le temps »
Mais que pense Marion Rousse du fait de remplacer Christian Prudhomme ? La question lui avait justement été posée par La Croix durant l’été 2025. Ainsi, à propos de la possibilité de diriger le Tour de France hommes, celle qui est également consultante sur France Télévisions avait répondu : « Diriger un jour le Tour de France hommes ? C’est une question qu’on me pose tout le temps. Moi, je ne me pose pas la question de l’après. Pour l’instant, je touche un peu à tout, je ne pense pas trop à l’avenir. J’ai d’abord envie de faire mes preuves, parce que je pense qu’il faut toujours prouver que l’on a sa place et tout le temps se remettre en question. Pour l’après, on verra ».